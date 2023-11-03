"НАБУ вводят в заблуждение": заместитель Кличко Оленич отреагировал на подозрение

Петр Оленич Фото: mind

Заместитель мэра Киева Петр Оленич, комментируя получение подозрения в злоупотреблении служебным положением, заявил, что НАБУ вводят в заблуждение.

Об этом он написал в Telegram.

"Дело касается якобы незаконного проекта решения Киевсовета, на основании которого принято решение об отводе земельного участка.

На самом же деле Департамент земельных ресурсов действовал согласно действующему законодательству и на основании решения Киевского городского совета. Все разрешения и градостроительная документация были выданы еще в 2017-18 годах (до занятия мной должности), а проект согласован соответствующими органам власти", - заявил Оленич.

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По его словам, департамент всегда способствовал и предоставлял всю запрашиваемую информацию правоохранительным органам и сотрудничал со следствием по этому вопросу.

"В любом случае, я подчеркиваю требование беспристрастного следствия, готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Свою правоту и невиновность буду доказывать правовым способом.

А также буду настаивать на выявлении и привлечении к ответственности граждан, которые ввели в заблуждение правоохранителей, предоставив недостоверную информацию по этому делу", - добавил заместитель Кличко.

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Напомним:

НАБУ и САП сообщили заместителю главы КГГА Петру Оленичу о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк "Нивки") под застройку.

Экономическая правда