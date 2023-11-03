Google и еще 11 западных компаний окончательно покинули российский рынок
В октябре 2023 года зафиксировано 12 новых выходов иностранных компаний с российского рынка, в частности речь идет о технологическом гиганте Google.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции / LeaveRussia" о влиянии выхода иностранного бизнеса на экономику РФ.
В целом количество международных фирм и корпораций, которые полностью вышли из России, по итогам октября достигло 296.
По данным KSE Institute, в прошлом месяце завершили выход из России двенадцать международных компаний, среди которых:
- Google (часть Alphabet, банкротство российской дочерней компании признано судом),
- ASBIS,
- Carlsberg (компания готовится к борьбе за право российского подразделения продавать свои бренды после того, как Россия захватила контроль над акциями дочерних компаний Danone и Carlsberg),
- Decathlon,
- Ensto,
- Viterra (часть Glencore, которая перестала быть акционером "Роснефти" в 2022 году. Сбербанк пытается арестовать оставшиеся российские активы компании из-за нефтяного долга),
- Ingka,
- Legrand,
- Sulzer,
- VEON,
- Xerox,
- KONE.
В то же время был переклассифицирован статус одного из крупнейших промышленных концернов Германии ThyssenKrupp с "вышли" на "выжидают", поскольку на самом деле местные компании этой группы не сменили своих владельцев, а крупнейшие были переименованы, вероятно, чтобы скрыть связи с материнской компанией.
Всего по состоянию на 1 ноября 2023 года 296 международных компаний полностью прекратили деятельность в России. Это 8,3% от общего числа записей в базе KSE или 23,3% от компаний, которые получали доход в России в 2022 году.
Также 1215 (34,1% от общего числа) - свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.
Пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений, 1503 компаний, из тех, что попали в мониторинг KSE Institute (42,1% от общего числа).
Еще 552 (15,5% от общего числа) - приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать.
Напоминаем:
База KSE частично базируется на данных из базы Yale's School of Management, исследовании Университета Сент-Галлена, сайтов epravda.com.ua, squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org и других открытых источниках.
Данные верифицируются KSE и компаниям назначается дополнительный статус KSE.
Данные по акциям взяты из Google и Yahoo Finance.
В то же время база KSE является наиболее полной и исчерпывающей и содержит гораздо больше информации, чем большинство других похожих по тематике баз данных, поскольку она также содержит данные о количестве персонала, доходах, капитале и других финансовых показателях, собирает последние обновления и изменения в статусах, ссылки на использованные источники, ежедневные обновления с telegram-бота и тому подобное.