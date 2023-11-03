Аграрии просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы: у бизнеса нет денег

Getty Images

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) зарегистрировала на сайте президента Украины петицию с просьбой отложить до окончания войны 2-й этап земельной реформы.

Петиция зарегистрирована 3 ноября.

"В результате войны агропредприятия уже второй год подряд работают в убыток, ежедневно несут финансовые потери из-за заблокированных портов, логистических проблем и низких цен на зерно. Россия продолжает атаковать аграрную инфраструктуру и прицельно уничтожает зерновые элеваторы и порты. Значительная часть сельхозугодий заминирована, большое количество предприятий по-прежнему остаются на оккупированных территориях", - говорится в петиции.

Отмечается, что новым вызовом для агросектора станет второй этап земельной реформы, который начнется с 1 января 2024 года.

Реклама:

С этого момента максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести один человек, увеличится с нынешних 100 до 10 тыс. гектаров.

"Такие законодательные изменения нецелесообразны в условиях войны и ведут к уничтожению малого и среднего агробизнеса. Эти категории аграриев не имеют средств на покупку земли и не могут привлечь на это кредиты, а значит, будут отрезаны от возможности приобрести землю", - подчеркивают авторы петиции.

ВАР призвала оставить до окончания войны и еще в течение двух лет после победы действующий лимит на покупку в 100 гектаров земли в "одни руки" как для юридических, так и для физических лиц. Ассоциация также просит президента внести эти законодательные предложения в Верховную Раду и содействовать их скорейшему принятию.

Реклама:

"Как Вы говорили, "государство и бизнес должны работать в команде, а не как два параллельных мира, которые не слышат, не понимают друг друга". Надеемся, Вы услышите и поймете основу агросектора Украины – малый и средний бизнес! " - говорится в петиции.

ВАР также обратилась к украинцам с просьбой присоединиться к подписанию петиции, чтобы документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов