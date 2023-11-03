Количество мигрантов из Украины может превысить 2022 год, НБУ связывает это с отопительным сезоном

В третьем квартале 2023 года количество мигрантов, которые вернулись на территорию Украины, оказалось меньше, чем ожидалось, а к концу года количество украинцев за рубежом может оказаться даже больше, чем на конец 2022 года.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за октябрь 2023 года.

Как предполагают в Нацбанке, украинцы не спешат возвращаться в преддверии отопительного сезона, некоторые из них могут решить провести зиму в соседних странах.

"Количество мигрантов может незначительно возрасти до конца текущего года: из-за повышенных рисков атак на энергоинфраструктуру часть граждан вероятно проведет отопительный сезон за рубежом" - отмечают в НБУ.

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В результате этих процессов, по оценкам Национального банка Украины, количество мигрантов на конец 2023 года может превышать даже 2022 год на примерно 200 тысяч человек.

Ожидается, что в течение 2024 года в Украину вернется около 100 тыс. мигрантов, а в 2025 году - ориентировочно 700 тыс. человек.

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По данным Организации Объединенных Наций, количество украинских мигрантов, находящихся за рубежом, уменьшилось до 6,2 миллиона на конец сентября 2023 года (по сравнению с 6,3 миллионами в июне 2023 года).

Государственная пограничная служба Украины сообает о возвращении около 100 тысяч мигрантов только в течение августа.

Основной причиной невозвращения остаются высокие риски безопасности.