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Кабмин одобрил экспериментальный проект регистрации домашних животных

Пятница, 3 ноября 2023, 16:24
 
Getty Images

Кабинет министров одобрил предложение Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства цифровой трансформации о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по проведению идентификации и/или регистрации домашних животных.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 3 ноября.

По словам Мельничука, цель пилотного проекта по идентификации и/или регистрации домашних животных:

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  • получение оперативной и достоверной информации о домашних животных,
  • осуществление контроля за их численностью и размножением, 
  • вакцинация против бешенства,
  • обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия.

Кабинет министров также утвердил порядок реализации этого экспериментального проекта.

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