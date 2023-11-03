Кабмин одобрил экспериментальный проект регистрации домашних животных

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Кабинет министров одобрил предложение Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства цифровой трансформации о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по проведению идентификации и/или регистрации домашних животных.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 3 ноября.

По словам Мельничука, цель пилотного проекта по идентификации и/или регистрации домашних животных:

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получение оперативной и достоверной информации о домашних животных,

осуществление контроля за их численностью и размножением,

вакцинация против бешенства,

обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия.

Кабинет министров также утвердил порядок реализации этого экспериментального проекта.