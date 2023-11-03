Житомир - полностью без воды, из-за сложной аварии в городе остановился канализационный коллектор

3 ноября, с 15:00, областной центр Житомир полностью отключен от водоснабжения из-за сложной аварии на канализационном коллекторе.

Об этом сообщает Коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"Имеем сложную аварийную ситуацию. Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города к очистным сооружениям, вышел из строя", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы работники могли провести работы по восстановлению целостности канализационной сети, с 15:00 полностью приостановлено водоснабжение города.

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Коммунальщики пока не называют сроков устранения последствий аварии.

"Просим набраться терпения, пока мы ликвидируем порыв", - говорится в сообщении.

"Житомирводоканал" обещает сделать все возможное, чтобы справиться как можно быстрее.

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