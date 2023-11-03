Снижение процентной ставки по микрокредитам: ко второму чтению законопроект претерпел изменения

Законопроект №9422, который призван ввести ограничения процентных ставок по потребительским кредитам, претерпел изменения ко второму чтению.

Соответствующие изменения принял комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики, передает "Судебно-юридическая газета".

Так, микрофинансовым организациям планируют дать переходный месяц со дня вступления в силу закона на приведение своей деятельности к новым требованиям. В течение этого месяца Нацбанк не сможет применять никаких мер воздействия за несоблюдение требований закона.

Также увеличен до 240 дней переходный период для снижения ставки:

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первые 4 месяца (120 дней) со дня вступления в силу закона максимальная ставка будет 2,5% в день.

следующие 4 месяца (120 дней) - максимальная ставка должна быть 1,5% в день.

Ввиду этого шага, отмена запрета на взыскание штрафов и пени отсрочивается на 30 дней со дня вступления в силу законопроекта №9422, чтобы пока существует угроза продолжения существования ставок в размере выше, чем 2,5%, штрафы и пеню взыскать было нельзя.

Также запрещено взыскание штрафов и пени по кредитным договорам, заключенным до вступления в силу законопроекта, в том числе пролонгированных после вступления его в силу.

Кроме того, увеличен переходный период для банков - до 3 месяцев, с целью приведения ими своей деятельности в соответствие с законом.

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На полгода отсрочат введение в действие норм, регулирующих функционирование кредитного реестра НБУ. Это связано со значительной нагрузкой на поставщиков небанковских финансовых услуг в связи с изменениями в законодательстве.

Напоминаем:

По данным НБУ, средний размер займа, который берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5% (средняя ставка по этому сегменту рынка).

Через 14 дней, что является наиболее популярным сроком кредитования, человек уже должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн.

То есть, стоимость кредитных средств в денежном выражении составляет 1750 грн.

Сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6700 грн в месяц, а после налогообложения составляет, соответственно, 5393,5 грн. Итак, доступный доход лица на этих же 14 дней составляет 2696,75 грн.

Соответственно, потребителю, совокупный доход которого составляет минимальную заработную плату, придется за две недели пользования таким кредитом отдать более 60% от своего доступного дохода.