BMW увеличил рентабельность благодаря продаже электрокаров и премиальных моделей

BMW iX1 full electric getty images

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о более высокой рентабельности своего основного автомобильного бизнеса в ІІІ квартале благодаря продаже полностью электрических авто и автомобилей высшего ценового сегмента.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что более высокие цены и полностью электрические автомобили повысили квартальные доходы выше ожиданий восьми аналитиков, опрошенных LSEG, до 38,5 миллиарда евро (40,92 миллиарда долларов).

Чистая прибыль группы упала на 7,7% после того, как прошлогодний показатель был получен благодаря одноразовому повышению, когда BMW получила контрольный пакет своего китайского совместного предприятия.

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Компания заметила некоторое снижение цен на сырье в ІІІ квартале по сравнению с прошлым годом, но испытала влияние на 200 млн. евро от чистого баланса позиций валюты и сырья.

Расходы на материалы и логистику остаются высокими, с заметным негативным влиянием в течение первых девяти месяцев 2023 года из-за факторов, в том числе высоких затрат на оплату труда партнеров.

Немецкая группа сохраняла осторожный оптимистический тон в течение года, а в августе повысила свой прогноз рентабельности в автомобильной отрасли.

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Полностью электрические продажи достигли 15,1% от общего объема продаж в ІІІ квартале, превысив цель BMW на конец года в 15%.

Модели более высокого ценового сегмента, такие как обновленный BMW X7 и модели BMW X5 и BMW X6, также способствуют росту продаж.

Свободный денежный поток для автомобильного бизнеса в этом году составил 5,7 млрд евро, что близко к прогнозу в 6 млрд евро за весь год.

Экономическая правда