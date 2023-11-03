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Государство позаботилось, чтобы платить штрафы было удобнее: шесть кликов - и оплачено

Пятница, 3 ноября 2023, 13:28 - Лия Ильченко

В приложении "Дія" добавили новую услугу: теперь оплатить штраф можно всего за шесть кликов в телефоне или на компьютере.

Новая функция рекламируется в соцсетях "Дії".

"Пришли в суд, отстояли километровые очереди, получили бумажное судебное решение, реквизиты для оплаты. А дальше в банк - платить штраф по квитанции. Хорошо, что это уже в прошлом. Пользуйтесь новой услугой в Дії и оплачивайте штрафы за секунды - в смартфоне или с компьютера", - говорится в сообщении.

"Шесть кликов - и штраф за админнарушение оплачен", - убеждают в удобстве новой услуги ее разработчики.

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Итак, как оплатить штраф в приложении:

  • авторизоваться,
  • нажать: "Услуги - Штрафы - Судебные штрафы",
  • выбрать нужный штраф,
  • оплатить с Google или Apple Pay,

Квитанция автоматически поступит в суд, а после зачисления средств дело закрывают.

"Цифровизируем государство, чтобы вы занимались жизнью, а не бюрократией", - говорится в сообщении.

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Услуга реализуется Минцифрой вместе с Государственной судебной администрацией Украины, ГП "Центр судебных услуг" и ГП "Информационные судебные системы".

Дія штрафы
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