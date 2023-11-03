Государство позаботилось, чтобы платить штрафы было удобнее: шесть кликов - и оплачено
В приложении "Дія" добавили новую услугу: теперь оплатить штраф можно всего за шесть кликов в телефоне или на компьютере.
Новая функция рекламируется в соцсетях "Дії".
"Пришли в суд, отстояли километровые очереди, получили бумажное судебное решение, реквизиты для оплаты. А дальше в банк - платить штраф по квитанции. Хорошо, что это уже в прошлом. Пользуйтесь новой услугой в Дії и оплачивайте штрафы за секунды - в смартфоне или с компьютера", - говорится в сообщении.
"Шесть кликов - и штраф за админнарушение оплачен", - убеждают в удобстве новой услуги ее разработчики.
Итак, как оплатить штраф в приложении:
- авторизоваться,
- нажать: "Услуги - Штрафы - Судебные штрафы",
- выбрать нужный штраф,
- оплатить с Google или Apple Pay,
Квитанция автоматически поступит в суд, а после зачисления средств дело закрывают.
"Цифровизируем государство, чтобы вы занимались жизнью, а не бюрократией", - говорится в сообщении.
Услуга реализуется Минцифрой вместе с Государственной судебной администрацией Украины, ГП "Центр судебных услуг" и ГП "Информационные судебные системы".