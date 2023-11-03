Импорт мужской одежды в Украину впервые в истории превысил импорт одежды для женщин

Структурные изменения в экономике, вызванные войной, привели к образованию фундаментального дефицита товаров в Украине, а товарная номенклатура импорта демонстрирует тенденции, которых до войны не существовало в экономике Украины никогда.

Об этом говорится инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2023 года.

Так, например, начиная с 2022 года в Украине существенно увеличились стоимостные объемы импорта мужской одежды. Впервые в истории страны закупки мужской одежды не просто превысили импорт женской одежды, но превысили со значением 200%.

Такие изменения объясняются закупками товаров для армии.

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При этом, впервые речь идет не о ценовых преимуществах отечественных или иностранных товаров, а о структурных изменениях в экономике, вызванных войной. Подобные изменения произошли в закупках и других товаров.

Например, доля беспилотных аппаратов в импорте машиностроения выросла с 1.9% в 2021 году до 2.8% в январе-июле 2023 года, консервированных продуктов в импорте продовольственных товаров - с 4.7% в 2021 году до 5.5% в январе-августе 2023 года.

Украина, начиная с 2014 года, имела дефицит торговли товарами - в среднем 6.5% ВВП.

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Но с началом полномасштабного вторжения этот дефицит расширился еще ощутимее, превысив 9% ВВП в 2022 году.

При этом, как отмечают в Нацбанке, эти изменения в структуре внешней торговли имеют не временный характер, а уже приобрели черты фундаментального характера, и будут сохраняться еще долгое время, даже после снижения рисков безопасности.

На сегодня, несмотря на сужение внутреннего потребительского спроса, доля импорта товаров в ВВП выросла с 35% в 2021 году до 37% за 9 месяцев 2023 года.

Из-за сокращения внутреннего производства снизилась доля товаров промежуточного потребления. Зато увеличилась доля товаров инвестиционного и двойного назначения, отражая значительные потребности в обеспечении обороноспособности страны.

"Значительные потребности в импорте для поддержания обороноспособности и жизнедеятельности страны не исчезнут с относительным подорожанием товаров иностранного производства в результате корректировки курса", - отмечают в Нацбанке.

В то же время "валютный рынок будет функционировать в условиях значительного дефицита валюты на всем прогнозном горизонте", отмечают в НБУ.

В среднесрочной перспективе, прогнозируют в Нацбанке, сокращение дефицита товаров в Украине в значительной степени будет зависеть от эффективности мер экономической политики. В частности, в Нацбанке советуют направлять ресурсы от международных партнеров для расширения экспортных возможностей и импортозамещения.

Анализ для инфляционного отчета за октябрь 2023 был проведен с использованием данных, имеющихся на дату его подготовки. Последняя дата обновления данных по большинству показателей - 25 октября 2023 года.

Инфляционный отчет содержит прогноз экономического развития страны в 2023-2025 годах.