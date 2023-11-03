Нефть растет после решения ФРС сохранить ставки

Цены на нефть 3 ноября умеренно повышаются после роста впервые за четыре сессии по итогам торгов накануне.

Об этом сообщает издание enkorr.

Как изменились цены

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 29 центров или 0,33% до 87,14 долл за баррель на 7:05 по киевскому времени.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи в указанное время увеличились на 37 центров или 0,45% и составили 82,83 долл за баррель.

Что повлияло на цены

Положительным фактором для рынка в четверг стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% по итогам второго заседания подряд.

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Нефть подорожала на ожиданиях, что цикл подъема процентных ставок в США завершился, при этом война в секторе Газа все еще остается фактором на рынке, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходности государственных облигаций США.

Экономическая правда