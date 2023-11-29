В "Дію" добавили функцию автоматического перевода на английский трех видов документов
Среда, 29 ноября 2023, 19:27 -
Сервис государственных электронных услуг "Дія" дополнен функцией автоматического перевода на английский язык трех видов документов, которые могут понадобиться за рубежом.
Об этом сообщается в телеграм-канале "Дія".
Отмечается, что отныне можно получить англоязычную версию:
- загранпаспорта
- техпаспорта
- водительского удостоверения
Чтобы воспользоваться сервисом необходимо в приложении:
Реклама:
- найти документ, который надо перевести,
- нажать на три точки в правом нижнем углу документа,
- перевести на английский язык.
"Права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используют в ЕС, США и Канаде", - отметили в "Дії".
Напоминаем:
Сервис реализуется Минцифрой совместно с МВД, ГМС, Главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех".
Реклама:
Реклама: