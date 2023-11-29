В "Дію" добавили функцию автоматического перевода на английский трех видов документов

МАУ приземляется, возможно, навсегда. Что происходит с крупнейшей авиакомпанией Украины? Как МАУ пришла к состоянию банкротства и есть ли у компании шансы выбраться из долговой ямы. (укр)

Куда исчезает государственная земля: "академики Коломойского" пытаются отхватить 15 тысяч га возле Днепра Компании, связанные с группой "Приват", годами контролировали одно из предприятий Национальной академии аграрных наук на Днепропетровщине, а теперь хотят прибрать к рукам его 15 тысяч гектаров. Как государство теряет землю? (укр)