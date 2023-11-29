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В "Дію" добавили функцию автоматического перевода на английский трех видов документов

Среда, 29 ноября 2023, 19:27 - Лия Ильченко

Сервис государственных электронных услуг "Дія" дополнен функцией автоматического перевода на английский язык трех видов документов, которые могут понадобиться за рубежом.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Дія".

Отмечается, что отныне можно получить англоязычную версию:

  • загранпаспорта
  • техпаспорта
  • водительского удостоверения

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо в приложении:

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  • найти документ, который надо перевести,
  • нажать на три точки в правом нижнем углу документа,
  • перевести на английский язык.

"Права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используют в ЕС, США и Канаде", - отметили в "Дії".

Напоминаем:

Сервис реализуется Минцифрой совместно с МВД, ГМС, Главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех".

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Дія
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