Все разделы
Укр / Рус

В Украине восстановили после непогоды движение транспорта на всех автодорогах страны

Среда, 29 ноября 2023, 18:54 - Лия Ильченко
 

В Украине сняты все запреты движения транспорта на всех автодорогах.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по результатам ликвидации последствий непогоды, которая бушевала в стране 26-29 ноября.

Согласно сообщению МВД:

  • сняты все запреты движения транспорта на всех автодорогах;
  • обеспечен проезд на дорогах общего пользования;
  • нарушений железнодорожного сообщения нет.

С начала непогоды 26 ноября спасателями отбуксировано 1 тыс. 918 транспортных средств, в том числе 33 автобуса и 33 кареты скорой помощи, убрано 178 деревьев, оказана помощь более 4 тыс. человек, из них 240 детям.

Реклама:

С начала суток 29 ноября силами ГСЧС было осуществлено 66 привлечений по буксировке транспорта в 12 областях.

В то же время обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.

дороги
Реклама:
Материалы по теме
В Одесской области сняли все ограничения с трасс, которые возникли в результате непогоды 29 ноября 2023, 09:33
Польские перевозчики предложили компромиссы для разблокирования границы с Украиной 28 ноября 2023, 16:50
Непогода в Украине: обесточены более 2 тысяч населенных пунктов в 16 областях – МВД 27 ноября 2023, 09:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте