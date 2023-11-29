В Украине восстановили после непогоды движение транспорта на всех автодорогах страны

В Украине сняты все запреты движения транспорта на всех автодорогах.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по результатам ликвидации последствий непогоды, которая бушевала в стране 26-29 ноября.

Согласно сообщению МВД:

сняты все запреты движения транспорта на всех автодорогах;

обеспечен проезд на дорогах общего пользования;

нарушений железнодорожного сообщения нет.

С начала непогоды 26 ноября спасателями отбуксировано 1 тыс. 918 транспортных средств, в том числе 33 автобуса и 33 кареты скорой помощи, убрано 178 деревьев, оказана помощь более 4 тыс. человек, из них 240 детям.

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С начала суток 29 ноября силами ГСЧС было осуществлено 66 привлечений по буксировке транспорта в 12 областях.

В то же время обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.