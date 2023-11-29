Напряженность в ЕС из-за импорта из Украины распространилась на рынок сахара

Французские производители сахарной свеклы требуют, чтобы растущий импорт сахара из Украины был реэкспортирован за пределы Европы, чтобы не нанести вред местным производителям.

Об этом пишет Bloomberg.

Объем импорта украинского сахара в Евросоюз в сезон 2023/2024, по информации конфедерации, может достичь 700-800 тыс. тонн. Это вдвое больше, чем в предыдущем, и в десятки раз больше среднего показателя 21,5 тыс. тонн за пять лет до того, следует из данных Еврокомиссии.

"Нам нужен четкий ответ от Европейской комиссии по управлению поступлением сахара в будущем", - заявила группа производителей CGB.

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Как пишет Bloomberg, Украина установила рекорд по объемам экспорта сахара. Об этом писало издание Share UA Potential на основе данных таможенной статистики Украины.

В сентябре 2023 года украинские компании экспортировали 25 тыс. тонн сахара. С начала сезона (с октября 2022 года) его экспорт достиг показателя 427 тыс. тонн.

Такая экспортная активность, как считают журналисты, стала возможной по нескольким причинам. Так, Украина сохранила запасы сахара еще с сезона 2022/2023. Сыграли на руку украинским фермерам и высокие мировые цены на сахар в течение всего сезона, а также запрет экспорта сахара, который длился с 5 июня по 15 сентября этого года.

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В то же время, несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на сахар в ЕС остаются высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. Внутренние цены на белый сахар превышают 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние десять лет, свидетельствуют данные ЕС.

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Это уже не первый протест со стороны французских производителей. Так ранее французские птицеводы протестовали против импорта курятины из Украины и называют сложившуюся ситуацию недобросовестной конкуренцией. Они требовали от Еврокомиссии защитить их от "наплыва дешевых кур".

Требования французских сахарников возникли после аналогичной напряженности из-за всплеска экспорта зерна из Украины, который побудил несколько восточноевропейских стран запретить закупки на том основании, что поставки снижали местные цены.

Вторжение России в Украину нарушило работу в ее черноморских портах, заставив производителей зерна больше полагаться на железнодорожные, автомобильные и речные маршруты через соседние страны.