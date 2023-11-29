Из санкционного списка Евросоюза исключат сына российского олигарха - решение Суда ЕС

Суд Евросоюза принял решение об исключении из санкционного списка Александра Пумпянского - сына российского олигарха Дмитрия Пумпянского, который находится под персональными международными санкциями Евросоюза, США и ряда других государств.

Решение суда было оглашено 29 ноября.

Суд решил, что его связей с отцом недостаточно для санкций.

Суд отменил решение о внесении Александра Пумпянского в черный список Евросоюза, которое было принято 14 сентября 2022 года.

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При этом суд ЕС отказал в выплате морального ущерба в размере 100 тысяч евро.

Напоминаем:

Вместе с тем, Александр Пумпянский остается под санкциями Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Австралии и Украины.

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Александр Пумпянский попал в санкционные списки ЕС в середине сентября 2022 года, после чего ограничения в отношении него дважды продлевали.

Причиной для введения санкций стало то, что он состоял в совете директоров Трубной металлургической компании, которая сотрудничает с российскими госпредприятиями - "Роснефтью", "Газпромом" и РЖД.

После попадания под санкции Пумпянский покинул советы директоров ТМК, группы "Синара" и банка "Синара".

Отмены санкций добивался также его отец - Дмитрий Пумпянский. Однако получил отказ.