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ЕС увеличит расходы на подготовку украинских солдат в четыре раза

Среда, 29 ноября 2023, 16:50 - Лия Ильченко

Европейский Союз согласился более чем в четыре раза увеличить свои расходы на подготовку украинских солдат для борьбы с Россией, инвестировав более 200 миллионов евро.

Об этом сообщает AFP.

"Блок, состоящий из 27 стран, пока подготовил 34 000 украинских военнослужащих. Это делает ЕС крупнейшим поставщиком тренировок для украинских военных", - пишет издание.

Ранее на эти цели из Европейского фонда мира было выделено 61 млн евро. 

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Теперь страны ЕС решили увеличить эту сумму до 255 млн евро, сообщила Еврокомиссия. А количество тех, кто прошел подготовку, должно в ближайшее время вырасти до 40 000.

Напоминаем:

Объявление о дополнительных средствах на обучение украинцев появилось в то время, когда ЕС пытается собрать больший пакет долгосрочной поддержки Украины.

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Однако Венгрия, ближайший союзник России в ЕС, пригрозила приостановить любые переговоры на саммите в декабре о предоставлении большей военной и финансовой помощи Украине или о том, чтобы позволить Киеву открыть переговоры о членстве для вступления в НАТО.

война Евросоюз
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