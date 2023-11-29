Украина предложила европейским операторам "развернуть" Трансбалканский газопровод

Оператор газотранспортной системы Украины представил проект реверса Трансбалканского газопровода, который изначально строили для российского газа.

Об этом сообщается на сайте ОГТСУ.

В случае реализации проекта, Трансбалканский газопровод может соединить газовые рынки Южной и Центральной Европы через Украину. Это позволит соединить газовые рынки Юго-Восточной Европы, где вскоре может возникнуть значительный профицит газа, с рынками Центральной Европы.

Проект представили на встрече с операторами газовых сетей Болгарии, Греции, Словакии, Румынии и Венгрии, которая состоялась в Софии.

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Представители украинского Оператора обратили внимание на необходимость расширить мощности болгарской и румынской газотранспортной системы. Ведь пропускная способность именно болгарской ГТС является критической точкой для обеспечения дополнительного потока.

"Оценка рыночного спроса, совместно проведенная операторами ГТС Украины, Румынии и Молдовы, показала потребность в 20 млн куб. м для транспортировки по Трансбалканскому маршруту в украинские подземные газовые хранилища. Трансбалканский коридор может удовлетворить спрос заказчиков, которые планируют транспортировать газ с Балканского направления к потребителям Восточной и Центральной Европы, а также предоставить возможность хранить газ в украинских ПХГ", - отметил генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Благодаря имеющейся инфраструктуре, Трансбалканский газопровод уже частично работает в реверсе: в 2023 году по этому маршруту прокачано более 0,5 млрд куб. м природного газа.

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Напоминаем:

Трансбалканский газопровод - это магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. Ранее использовался для поставки российского газа на Балканы. В 2019 году часть инфраструктуры Трансбалканского газопровода на территории Турции и Болгарии включена в состав газопровода Балканский поток.