Столичная служба занятости готова трудоустроить только 8 тысяч человек

С начала 2023 года количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости увеличилось в полтора раза - до 8 тысяч.

Об этом со ссылкой на столичную службу занятости сообщает Укринформ.

Больше всего вакансий насчитывается: в оптовой и розничной торговле (18%). В частности, есть потребность в продавцах продовольственных товаров, продавцах-консультантах.

Вакансии в сфере образования на втором месте (15%). Среди прочего ищут учителей, воспитателей и помощников воспитателей.

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Кроме того, в государственном управлении и обороне - 13% вакансий; на транспорте - 10%; в учреждениях здравоохранения и на предприятиях перерабатывающей промышленности - по 9% вакансий.

Также ищут поваров, охранников, социальных работников, помощников воспитателей, парикмахеров.

Кроме того, сравнительно легче трудоустроиться в Киеве медицинским сестрам и братьям, инженерам, врачам, психологам, музыкальным руководителям, экономистам.

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Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости составляет сейчас 14 тыс. гривен.

Однако есть специалисты, которым работодатели готовы платить значительно больше. Прежде всего это специалисты сферы информационных технологий: инженер по программному обеспечению и специалист по разработке и тестированию программного обеспечения (110 тыс. грн), инженер-программист (73 тыс. грн), инженер информационно-коммуникационных систем (45 тыс. грн) и техник-программист (43 тыс. грн).

Высоко оплачиваются вакансии представителей сферы информации и телекоммуникации: журналиста (49 тыс. грн) и менеджера по связям с общественностью (27 тыс. грн), добавили в службе занятости.

Также хорошо оплачиваемые вакансии среди военнослужащих по контракту: командир отделения (49 тыс. грн), боевой медик (45 тыс. грн), стрелок (41 тыс. грн).

Высоко ценится и труд связистов - инженерам и операторам электросвязи обещают платить не менее 43 тыс. грн.

В ТОП высокооплачиваемых вакансий - работники сферы здравоохранения. Зарплата врача-ортопеда-травматолога составляет 32 тыс. грн, фельдшера - 26 тыс. грн, врача-сурдолога - 25 тыс. грн.

Высококвалифицированным рабочим работодатели предлагают достойное вознаграждение за труд. В частности, водителю автотранспортных средств (44 тыс. грн), слесарю (40 тыс. грн), машинисту подъемника (39 тыс. грн), станочнику деревообрабатывающих станков (35 тыс. грн), реставратору металлических конструкций, электрогазосварщику и маляру (по 30 тыс. грн), монтажнику (25 тыс. грн).

Высокая зарплата у технических служащих: организатор по сбыту (38 тыс. грн), техник-конструктор (35 тыс. грн), менеджер в торговле транспортными средствами (30 тыс. грн), инженер-конструктор электроники (27 тыс. грн).

Привлекательными для соискателей работы, прежде всего из других городов, являются предложения с предоставлением жилья. Среди тех, кому работодатели одновременно с принятием на работу предлагают решение этой проблемы (временное или постоянное жилье), больше всего представителей рабочих и простейших профессий: слесари-ремонтники, зуборезчики, электромонтеры, шлифовщики, токари, водители автотранспортных средств, контролеры пассажирского транспорта, транспортировщики, грузчики, дорожные рабочие, столяры, уборщики территорий.

Обеспечиваются жильем те, кто выбрал военную службу по контракту: командиры отделений, боевые медики, сестры (братья) медицинские, фельдшеры, стрелки, радиотелефонисты, водители автотранспортных средств. Предоставляется жилье также научным сотрудникам, мастерам производственного обучения и врачам-терапевтам санатория.