Amazon представил новый чат-бот Q для бизнеса

reuters

Корпорация Amazon запустила нового чат-бота Q с целью привлечь крупных корпоративных клиентов к своему сервису облачных вычислений AWS, а также предлагает сервис защиты от репутационного ущерба, который может быть нанесен в результате работы ИИ.

Об этом пишет Reuters.

Новый чат-бот под названием Q предназначен для повышения производительности труда, помогая работникам обобщать важные документы и заявки в службу поддержки, а также - общаться через коммуникационные приложения, такие как Slack.

По словам компании, программное обеспечение также может автоматически вносить изменения в исходный код бизнеса, ускоряя разработку.

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"Новое программное обеспечение появилось примерно через год после того, как вышел ChatGPT от OpenAI, который вызвал бешеный поток инвестиций в стартапы, занимающиеся генеративным ИИ. Alphabet и другие объявили о создании собственных чат-ботов, которые могут вести разговоры с пользователями, помогая им в выполнении повседневных задач", - пишет агентство.

Генеральный директор AWS Адам Селипски на ежегодной конференции Amazon по облачным вычислениям в Лас-Вегасе также объявил о новой защите от нежелательного контента в приложениях генеративного ИИ под названием Guardrails for Bedrock. По его словам, сервис позволяет пользователям фильтровать вредоносный контент.

Поскольку генеративный ИИ обучается на общедоступном контенте, оскорбительные слова или другое нежелательное содержимое могут попадать в ответы пользователям. Это особенно проблематично для молодых пользователей, во время глобальных конфликтов или во время выборов, когда генеративный ИИ в результатах поиска может влиять на общественное мнение.

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Активисты взамен предостерегают, что генеративный ИИ может выйти из-под контроля своих создателей-людей и скачивать все более опасный контент или управлять целыми системами без присмотра.

Экономическая правда