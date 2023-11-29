Уровень потребления электроэнергии стремительно растет, в энергосистеме возможен дефицит – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

По состоянию на утро 29 ноября без света находятся 368 населенных пунктов в 9 областях, самая сложная ситуация в Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. Уровень потребления электроэнергии стремительно растет.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с облэнерго продолжают восстанавливать энергопитание потребителей в южном регионе. Ход работ осложняют тяжелые погодные условия: снежные заносы, гололедица. Снова усилился ветер, местами идет сильный дождь.

Наиболее сложная ситуация остается в Одесской и Херсонской областях. За ночь из-за погодных условий добавились отключения в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях", - говорится в сообщении.

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В госкомпании добавили, что в целом из-за непогоды на утро обесточены 368 населенных пунктов в Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях.

В то же время из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 444 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

"Укрэнерго" также отмечает, что уровень потребления электроэнергии стремительно растет. Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует, что потребление будет держаться на максимуме в течение дня.

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Причины роста потребления - ухудшение погодных условий, пасмурная погода влияет на уменьшение производства "зеленой" генерации, восстановление потребления в регионах, пострадавших из-за непогоды.

В компании призвали потреблять электричество экономно - просят в среду рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Но, если максимум потребления будет держаться в течение дня, в энергосистеме возможен дефицит. Это связано с пониженной работой солнечных электростанций", - пояснили в "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии 29 ноября отсутствует, в то же время импорт осуществляется преимущественно в ночные и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 1 277 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 474 МВт.

С 28 ноября техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову выросла до 1700 МВт.

Экономическая правда