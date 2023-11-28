Еврокомиссия согласовала запрет на алмазы из России – AFP

getty images

Еврокомиссия одобрила предложение о запрете на продажу российских алмазов. В ближайшее время документ может быть направлен на рассмотрение всем странам-членам Евросоюза.

Об этом пишет AFP со ссылкой на проект постановления.

"Европейский Союз разрабатывает запреты на российские алмазы в рамках своего 12-го пакета санкций, направленных на усиление давления на военную экономику РФ.

Но было трудно договориться о том, как лучше всего ограничить торговлю алмазами. Будучи небольшими и чрезвычайно ценными, драгоценные камни легко и выгодно провозить контрабандой. Их можно легко смешивать с другими драгоценными камнями", - напоминает издание.

Реклама:

Европа - и Бельгия в частности - имеет еще одно беспокойство: даже с санкциями ЕС российские драгоценные камни могут найти себе путь к конкурентам в таких местах, как Дубай и Индия, добавляет AFP.

По ходу переговоров по санкциям ЕС вмешались государства Большой семерки, и крупнейшие индустриально развитые демократии мира согласились на глобальный запрет.

Так, по данным издания, Европейская комиссия одобрила предложение, которое будет передано государствам-членам ЕС для одобрения в ближайшие дни.

Реклама:

Согласно копии проекта документа, с которой ознакомилось AFP, он запретит торговлю алмазами, происходящими из России, перевозимыми транзитом или экспортируемыми из России, а также алмазов, обработанных в третьих странах и ювелирных изделий с бриллиантами.

Запрет на алмазы из России планируется ввести с 1 января 2024 года, на обработанные в третьих странах - планируют поэтапно ввести в действие с марта по сентябрь следующего года.

Согласно проекту, такая мера позволит "внести механизм отслеживания алмазов, чтобы эффективно реагировать на нарушения и минимизировать работу участников рынка".

Ранее Bloomberg писал, что предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро, в частности запрет экспорта станков и деталей машин, с помощью которых Россия производит оружие, используемое на войне против Украины.

Обсуждение новых санкций сдвинулось с мертвой точки после того, как министры иностранных дел стран "Группы семи" на встрече в Японии дали зеленый свет на введение ограничений в отношении бриллиантов российского происхождения.

Экономическая правда