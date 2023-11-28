Безналичные расчеты становятся все более популярными в Украине

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В Украине количество безналичных операций продолжает расти, за третий квартал 2023 года их доля по сумме выросла до 63,3% от общей суммы операций с платежными картами, а по количеству – достигает 93,5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составило 1 972,5 млн шт., а их сумма - 1 407,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что безналичными были 1 844,6 млн операций на общую сумму 890,8 млрд грн. Доля безналичных операций в III квартале 2023 года по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами, а по количеству - достигает 93,5%.

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Для сравнения за II квартал 2023 года эти показатели составляли 62,1% и 92,8% соответственно.

В отчетном периоде средняя сумма одной операции составила:

в торговой сети - 309 грн (во II квартале этого года - 310 грн);

по переводу с карты на карту - 1 854 грн (1 829 грн);

по оплате товаров и услуг в сети Интернет - 504 грн (495 грн).

Также в дальнейшем растет и общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам сентября этого года, увеличилось на 12% по сравнению с январем. В целом большая часть (58%) активных платежных карт в сентябре – это бесконтактные карты.

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Добавляется, что популярными среди украинцев являются токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 32% до 11,3 млн штук. Остальные операции были бесконтактными (с использованием бесконтактной платежной карты или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в IІI квартале 2023 года составила 381,1 млрд грн против 344,5 млрд грн) во II квартале.

Напомним:

Количество зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на конец октября 2023 года составило 97,3 тыс человек.