Google с 1 декабря будет удалять неактивные учетные записи

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Компания Alphabet Google в соответствии со своей обновленной политикой пользования с 1 декабря начнет удалять учетные записи, которые не использовались по крайней мере два года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно новым правилам, которые Google объявил еще в мае 2023 года, начиная с 1 декабря учетные записи, которые не использовались по крайней мере два года, могут быть удалены.

Владельцы учетных записей, которые потенциально могут быть удалены, сначала получат несколько уведомлений от Google на электронную почту, связанную с этой учетной записью, и на почту для восстановления.

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Отмечается, что самый простой способ поддерживать активность своей учетной записи Google (и таким образом предотвратить ее удаление) - входить по крайней мере раз в два года.

Кроме того, Google будет считать аккаунт активным, если пользователь будет отправлять или открывать электронные письма, пользоваться поисковой системой Google и просматривать видео YouTube во время входа в аккаунт. Подписки, настроенные через вашу учетную запись Google, в том числе профили сторонних приложений и публикаций, также могут учитывать активность.

Также, чтобы сохранить содержимое Google Фото нужен специальный вход. Как ранее было объявлено Google, содержимое Фото также может быть удалено через два года бездействия - это означает, что следует время от времени открывать приложение, чтобы изображения не попадали в мусорку.

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Добавляется, что обновление неактивной учетной записи коснется только личных учетных записей Google, которые не использовались в течение двух или более лет. В компании подчеркивают, что это не повлияет на учетные записи организаций, например школ или компаний.

Экономическая правда.