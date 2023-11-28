Нефть дорожает на фоне слабого доллара и ожиданиях сокращения добычи от ОПЕК+

reuters

Цены на нефть немного выросли во вторник из-за слабого доллара и ожидания того, что группа производителей ОПЕК+ углубит и продолжит сокращение добычи из-за опасений, что спрос останется подавленным.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 11 центов, или на 0,1%, до 80,09 доллара за баррель по состоянию на 05:10 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли в цене на 0,1%, до 74,90 доллара за баррель.

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Оба эталона потеряли часть прибыли после резкого роста в начале азиатских торгов.

ОПЕК+ проведет онлайн-заседание министров 30 ноября, чтобы обсудить цели добычи на 2024 год.

Встреча состоится на фоне резкого падения цен на нефть из-за опасений, что рынок перенасыщен предложением, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+. Brent подешевела более чем на 18%, а WTI - более чем на 21% с максимумов конца сентября. Высокий уровень добычи в странах, не входящих в ОПЕК, таких как США, добавил давления на цены.

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На прошлой неделе ОПЕК+ обвалила цены на нефть, отложив свою встречу, чтобы сгладить разногласия относительно целей добычи для африканских производителей. Но она приблизилась к компромиссу, сообщили Reuters в пятницу четыре источника в ОПЕК+, что потенциально может помочь фактическому лидеру группы Саудовской Аравии найти консенсус относительно необходимости углубления сокращения добычи.

По мнению аналитиков, снижение цен может лишить Эр-Рияд какого-либо давления со стороны США по ограничению сокращения добычи.

"Саудовская Аравия может быть обрадована тем, что цены на бензин в США падают уже 60 дней подряд. Это может смягчить оппозицию США к любым шагам, направленным на усиление нефтяных рынков, и поддержать цены", - говорится в аналитической записке ANZ Research, опубликованной во вторник.

Ослабление доллара США до самого низкого уровня за последние три месяца должно способствовать росту спроса со стороны стран, которые платят за нефть в других валютах.

Экономическая правда