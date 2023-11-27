Совладельцев Банка "Авангард" Пасенюка и Стеценко вывели из набсовета из-за решения НБУ

Владельцы финансовой группы ICU и входящего в него банка "Авангард" Константин Стеценко и Макар Пасенюк выведены из состава наблюдательного совета банка в связи с решениями Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на сообщение финучреждения передает "Интерфакс-Украина".

Такое решение 23 ноября принял единственный акционер банка – Westal Holdings Ltd (Кипр), после соответствующего решения НБУ от 20 ноября.

Одновременно на должность члена набсовета был назначен директор ICU International LTD и ICU Holdings Limited, начальник юридического отдела "АйСиЮ Консалтинг" и замдиректора по юридическим вопросам "Инвестиционный капитал Украина" Максим Гринченко.

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В сообщении отсутствует суть решения Нацбанка, которое послужило основанием для выведения Стеценко и Пасенюка из набсовета банка.

В то же время НБУ на минувшей неделе сообщил о попытке владельцев группы ICU через Киевский окружной административный суд признать противоправными и отменить решение комитета Нацбанка по вопросам деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры от 1 мая этого года об их несоответствии квалификационным требованиям по профессиональной пригодности.

Иск Стеценко был подан в мае 2023 года, Пасенюка – в сентябре 2023 года, уточнял регулятор. Судебные заседания прошли 22 ноября, однако окончательные решения пока вынесены не были.

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При этом Национальный банк настаивает на открытых судебных заседаниях, учитывая многочисленные запросы СМИ и общественный интерес к этому делу.

Согласно информации "Форбс Украина" и "Гдеденьги", Нацбанк принял подобное решение в связи с выплатой "Авангардом" премий Стеценко и Пасенюку по 290 млн грн каждому из средств, которые были получены как доходы по депозитным сертификатам. Данные ценные бумаги были приобретенны за счет лежавших на счетах банка процентов по арестованным ОВГЗ "дочки" российского Сбербанка - МР Банка (был выведен с рынка в начале войны).

Напоминаем:

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября этого года банк "Авангард" занимал 51-е место по общим активам – 1,33 млрд грн среди 63 банков стране.