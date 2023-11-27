Украинцы в Италии могут обменять и восстановить водительские права
С 27 ноября в Италии можно обменять и восстановить украинское водительское удостоверение.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Услугу можно получить в городе Роццано (провинция Милан), торговом центре "Фиордалисо Милан". Там расположены специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса".
Они работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 в порядке живой и электронной очереди.
Для обмена и восстановления водительских прав необходимо иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Украины с местом жительства в нем, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства, или загранпаспорт;
- идентификационный номер;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения персональных данных;
- медицинская справка (на период военного положения не обязательна).
После подачи документов человека фотографируют и создают заявку на восстановление водительского удостоверения. Ее посылают в Украину в сервисный центр МВД. В случае одобрения человек получит готовое водительское удостоверение.
Напоминаем:
Обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступны в Польше, Чехии, Германии, Испании и Турции. В Словакии можно только обменять документ.