Украинцы в Италии могут обменять и восстановить водительские права

С 27 ноября в Италии можно обменять и восстановить украинское водительское удостоверение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Услугу можно получить в городе Роццано (провинция Милан), торговом центре "Фиордалисо Милан". Там расположены специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса".

Они работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 в порядке живой и электронной очереди.

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Для обмена и восстановления водительских прав необходимо иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины с местом жительства в нем, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

После подачи документов человека фотографируют и создают заявку на восстановление водительского удостоверения. Ее посылают в Украину в сервисный центр МВД. В случае одобрения человек получит готовое водительское удостоверение.

Напоминаем:

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Обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступны в Польше, Чехии, Германии, Испании и Турции. В Словакии можно только обменять документ.