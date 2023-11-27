В Украине запустили акселератор для стартапов в сфере разминирования

В Украине стартовала акселерационная программа поддержки инноваций в гуманитарном разминировании.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Масштаб проблемы, с которой столкнулась Украина - беспрецедентный. Потенциально загрязненными взрывоопасными предметами считается около трети территории страны. Тем не менее, мы имеем амбициозную цель - вернуть к хозяйственной эксплуатации в течение следующих 10 лет до 80% этих земель", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По мнению чиновницы, реализовать задачу поможет внедрение и применение современных технологий.

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В рамках инициативы стартапы в сфере гумразминирования получат разнообразную поддержку, результатом должно стать воплощение новых современных решений в сертифицированные изделия и технологии.

"Мы поддерживаем отечественное производство техники и оборудования для разминирования, а также развитие инноваций в этой сфере. Убеждена, что технологии, разработанные в Украине, не только помогут быстрее очистить территорию нашего государства, но и станут впоследствии статьей экспорта", отметила Свириденко.

Акселерационная программа поддержки инноваций в гуманитарном разминировании предусматривает, в частности:

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учебные курсы по предпринимательству;

менторскую поддержку от отраслевых экспертов;

реальные испытания технологий на полигоне;

peer-to-peer взаимодействие и поддержку.

"В идеале, нужно достичь уровня, где роботы, а не люди, будут работать в сферах с высокой угрозой взрывов. Развитие высокотехнологичного общества определит восстановление Украины", - отметил Тимофей Милованов, Президент Киевской школы экономики.

По словам Милованова, участники программы будут испытывать свои проекты на полигонах.

Также, они получат шанс привлечь инвестиции.

Для этого участникам программы помогут составить индивидуальную дорожную карту, получить поддержку при разработке бизнес-модели и плана развития бизнеса от идеи или прототипа до сертифицированного изделия или технологии.

Программа реализуется по инициативе Минэкономики совместно с Kyiv School of Economics.

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