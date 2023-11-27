"єВідновлення": совладельцы разрушенного жилья могут подать заявление на компенсацию

Компенсацию за разрушенное имущество по программе "єВідновлення" теперь могут получить и совладельцы уничтоженных домов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Для получения компенсации нужно подать в "Дію" совместное заявление или несколько отдельных.

После подачи заявки следует дождаться, когда комиссия органа местного самоуправления проработает и определит сумму компенсации для каждого совладельца.

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Каждый из совладельцев получит отдельный жилищный сертификат в "Дії". Его можно будет использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом. Или объединить жилищные сертификаты с другими людьми, чтобы приобрести новое жилье.

Чтобы воспользоваться сертификатом, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Делать это необходимо только после того, как каждый из совладельцев получит жилищный сертификат.

Напомним:

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Кабинет Министров во время заседания 3 ноября принял решение, которое позволит использование средств за уничтоженное имущество в рамках программы "єВідновлення".

Так, из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрено выделение 2,5 млрд. грн. на компенсационные сертификаты.