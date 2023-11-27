Мэр Парижа назвала соцсеть Х "канализацией" и намекнула, что в этом виноват лично Маск

Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что уходит из Twitter (X), аргументировав это тем, что за последние годы эта соцсеть стала "оружием массового уничтожения наших демократий".

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в заявлении, размещенном в Twitter (X).

Не называя его имени, Идальго указала на ответственность владельца платформы Илона Маска за изменения, которые он ввел с тех пор, как возглавил компанию в октябре 2022 года.

"Эта платформа и ее владелец действуют намеренно, чтобы обострить напряженность и конфликты", – объявила она, добавив, что соцсеть превратилась в "огромную мировую канализацию".

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По словам мэра Парижа, Twitter (X) – четкий политический проект, который хочет обойтись без демократии и ее ценностей в пользу мощных частных интересов.

"Я отказываюсь поддержать этот судьбоносный план", – резюмировала Идальго, став первым известным французским политиком, который объявил о том, что уходит с платформы.

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Ранее отдел коммуникаций Еврокомиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить запуск рекламы в соцсети X, бывший Twitter, из-за беспокойства относительно распространения дезинформации.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контента с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.