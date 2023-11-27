Валютные проблемы мешают России продавать нефть в Азию - Reuters

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После введения санкции против российской нефти, Москва все чаще сталкивается с проблемами из-за недостатков расчетов в валюте, отличной от доллара, и краткосрочного решения этой проблемы нет.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что доллар десятилетиями был валютой международной торговли нефтью, а попытки найти альтернативу наталкивались на трудности конвертации, а также на политические преграды.

Проблемы обострились, когда в июле Индия, которая стала крупнейшим покупателем российской нефти, настояла на оплате в рупиях, и торговая деятельность едва не развалилась.

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"Российские поставщики нефти не могут заключать сделки в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка, что он не будет принимать эту валюту", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в центробанке РФ отказываются получать выручку в неконвертируемой валюте, которая имеет небольшую стоимость за пределами Индии.

Кроме того, примерно в середине августа по меньшей мере две крупные российские нефтяные компании угрожали перенаправить около десятка танкеров, перевозивших до миллиона тонн нефти, которые направлялись в Индию, в другие пункты назначения.

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В качестве временного решения конфликта, связанного с индийскими соглашениями, грузы были оплачены в комбинации китайского юаня, гонконгского доллара как переходной валюты к юаню и дирхама ОАЭ, который привязан к доллару.

Добавляется, что в настоящее время остаются проблемы поиска жизнеспособной альтернативы доллару, и эти проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, которые стали крупнейшими покупателями российской нефти.

Самая большая проблема, однако, касается Индии, которая покупает более 60% российской нефти, добываемой морским путем, согласно данным LSEG. Она является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем, после Китая.

Напомним:

Россия сократила морской экспорт нефти до самого низкого уровня с августа перед встречей министров в формате ОПЕК+ в эти выходные, когда соблюдение условий сокращения добычи будет в центре внимания. Этот шаг РФ сделала после резкого роста поставок в октябре.

Экономическая правда.