Нефть Brent подешевела до 80 долларов за баррель накануне встречи ОПЕК+
Цены на нефть снизились в понедельник, причем Brent упала до 80 долларов за баррель, поскольку инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ на этой неделе для заключения соглашения об ограничении поставок в 2024 году.
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 39 центов, или на 0,5%, до 80,19 доллара за баррель к 07:28 по Гринвичу.
А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили 75,10 доллара за баррель.
Оба контракта несколько выросли на прошлой неделе, что стало первым недельным ростом за последние пять лет, благодаря ожиданиям, что Саудовская Аравия и Россия могут перенести добровольное сокращение поставок на начало 2024 года, а ОПЕК+ может обсудить планы по дальнейшему сокращению.
Цены упали в середине прошлой недели после того, как ОПЕК+ перенесла встречу министров на 30 ноября, чтобы сгладить разногласия относительно целей добычи для африканских производителей.
С тех пор группа приблизилась к компромиссу, сообщили Reuters в пятницу четыре источника в ОПЕК+.
Аналитики ING говорят, что рыночные настроения остаются негативными, учитывая спор внутри ОПЕК+ по квотам на добычу, хотя они ожидают, что Саудовская Аравия перенесет свое дополнительное добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки на следующий год.
"Очевидно, что если мы не увидим этого, то это повлечет дальнейшее давление на рынок, учитывая профицит за 1 квартал 2024 года", - отмечают аналитики ING в своей записке.
Накануне встречи ОПЕК+ оценочные объемы экспорта стран ОПЕК снизились до 1,3 млн баррелей в сутки, что ниже уровня апреля, отмечают аналитики Goldman Sachs в своей записке, что соответствует целям группы по поставкам.
"Мы по-прежнему ожидаем продолжения односторонних сокращений Саудовской Аравией и Россией по крайней мере до первого квартала 2024 года и неизменных групповых сокращений, хотя более глубокое сокращение группового страхования, вероятно, находится на повестке дня", - добавили в банке.
Экономическая правда