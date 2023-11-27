Нефть Brent подешевела до 80 долларов за баррель накануне встречи ОПЕК+

reuters

Цены на нефть снизились в понедельник, причем Brent упала до 80 долларов за баррель, поскольку инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ на этой неделе для заключения соглашения об ограничении поставок в 2024 году.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 39 центов, или на 0,5%, до 80,19 доллара за баррель к 07:28 по Гринвичу.

А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили 75,10 доллара за баррель.

Реклама:

Оба контракта несколько выросли на прошлой неделе, что стало первым недельным ростом за последние пять лет, благодаря ожиданиям, что Саудовская Аравия и Россия могут перенести добровольное сокращение поставок на начало 2024 года, а ОПЕК+ может обсудить планы по дальнейшему сокращению.

Цены упали в середине прошлой недели после того, как ОПЕК+ перенесла встречу министров на 30 ноября, чтобы сгладить разногласия относительно целей добычи для африканских производителей.

С тех пор группа приблизилась к компромиссу, сообщили Reuters в пятницу четыре источника в ОПЕК+.

Реклама:

Аналитики ING говорят, что рыночные настроения остаются негативными, учитывая спор внутри ОПЕК+ по квотам на добычу, хотя они ожидают, что Саудовская Аравия перенесет свое дополнительное добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки на следующий год.

"Очевидно, что если мы не увидим этого, то это повлечет дальнейшее давление на рынок, учитывая профицит за 1 квартал 2024 года", - отмечают аналитики ING в своей записке.

Накануне встречи ОПЕК+ оценочные объемы экспорта стран ОПЕК снизились до 1,3 млн баррелей в сутки, что ниже уровня апреля, отмечают аналитики Goldman Sachs в своей записке, что соответствует целям группы по поставкам.

"Мы по-прежнему ожидаем продолжения односторонних сокращений Саудовской Аравией и Россией по крайней мере до первого квартала 2024 года и неизменных групповых сокращений, хотя более глубокое сокращение группового страхования, вероятно, находится на повестке дня", - добавили в банке.

Экономическая правда