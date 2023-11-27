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Россияне пятый раз за последний месяц обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе

Понедельник, 27 ноября 2023, 09:15 - Игорь Пилипив

Ночью 27 ноября российские войска повредили одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, это уже пятый обстрел ТЭС за последний месяц. 

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. 

"27 ноября в результате обстрелов пострадала одна из ТЭС ДТЭК, которая находится в прифронтовой области. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией", - говорится в сообщении. 

В компании сообщают о серьезных повреждениях оборудования предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения.

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Отмечается, что ДТЭК синхронизирует свои действия с "Укрэнерго" для для поддержания надежной работы украинской энергосистемы

Добавляется, что за последний более месяца это уже пятая атака на одну из прифронтовых теплоэлектростанций компании.

Напомним:

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Российские войска снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе.

ДТЭК война ТЭС электроэнергия
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