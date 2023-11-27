Россияне пятый раз за последний месяц обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе
Ночью 27 ноября российские войска повредили одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, это уже пятый обстрел ТЭС за последний месяц.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"27 ноября в результате обстрелов пострадала одна из ТЭС ДТЭК, которая находится в прифронтовой области. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией", - говорится в сообщении.
В компании сообщают о серьезных повреждениях оборудования предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения.
Отмечается, что ДТЭК синхронизирует свои действия с "Укрэнерго" для для поддержания надежной работы украинской энергосистемы
Добавляется, что за последний более месяца это уже пятая атака на одну из прифронтовых теплоэлектростанций компании.
Напомним:
Российские войска снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе.