Россияне пятый раз за последний месяц обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе

Ночью 27 ноября российские войска повредили одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, это уже пятый обстрел ТЭС за последний месяц.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"27 ноября в результате обстрелов пострадала одна из ТЭС ДТЭК, которая находится в прифронтовой области. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией", - говорится в сообщении.

В компании сообщают о серьезных повреждениях оборудования предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения.

Реклама:

Отмечается, что ДТЭК синхронизирует свои действия с "Укрэнерго" для для поддержания надежной работы украинской энергосистемы

Добавляется, что за последний более месяца это уже пятая атака на одну из прифронтовых теплоэлектростанций компании.

Напомним:

Реклама:

Российские войска снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе.