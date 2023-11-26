Непогода в Одесской области парализовала движение транспорта на ряде автодорог

фото: ГСЧС

Из-за сильной метели движение на автодороге М-15 Одесса - Рени перекрыто для всех видов транспорта, а на М-28 Одесса - Южное - для большегрузных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

"Из-за усиления непогоды движение на автодороге М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) перекрыто для ВСЕХ видов транспорта. Также введено ограничение в движении для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев - Одесса", - говорится в сообщении.

По словам председателя Одесской ОГА Олега Кипера, перекрытие дорог продлится ориентировочно 12 часов.

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Отмечается, что информация о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.

Также сообщается, что в ряде районов области автобусы пригородного значения также прекратили курсирование из-за перекрытия дорог. В частности перекрыто движение в Болградском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.

Администрация области просит всех водителей не выезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Сейчас на дорогах скользко, есть заносы, непроезжие места, пробки и ДТП.

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Экономическая правда.