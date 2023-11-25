"Газпром" заявил о поставках рекордных объемов газа в Китай

Российский "Газпром" заявил, что поставки природного газа в Китай достигли нового исторического максимума из-за роста спроса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) запросила объемы газа по маршруту "Сила Сибири-1", которые в очередной раз превысили контрактные обязательства "Газпрома".

"Газпром" поставил все запрашиваемые объемы и установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай", - сообщают в компании.

Реклама:

В октябре "Газпром" и CNPC подписали дополнение к своему контракту на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири-1", которое предусматривает дополнительные поставки до 2023 года.

"РФ намерена экспортировать 30 млрд кубометров газа в Китай в следующем году и в конечном итоге увеличить потоки до 38 млрд кубометров в год. Отдельные поставки по будущему дальневосточному маршруту должны достичь еще 10 млрд кубометров в год. Газпром также ведет переговоры о поставках до 50 млрд кубометров в год через будущий газопровод "Сила Сибири-2", но контракт еще не подписан", -говорится в сообщении.

В "Газпроме" уверяют, что поставки газа в Китай остаются на уровне своих исторических поставок в Западную Европу, которые упали, поскольку европейские страны пытаются диверсифицировать свой импорт энергоносителей после вторжения России в Украину в 2022 году.

Реклама:

Напомним:

Рыночная капитализация российского "Газпрома", который является крупнейшей в мире газовой компанией по добыче и запасам, упала ниже, чем у ее нефтяного подразделения "Газпром нефть" на фоне высоких цен на нефть и после объявления дочерней компанией дивидендов.