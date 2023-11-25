Нацбанк за неделю продал на межбанке более 522 миллионов долларов  

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Национальный банк за неделю с 20 по 24 ноября на межбанковском валютном рынке продал 522,1 млн долларов и купил 0,68 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 522,1 млн долларов, что на 199,05 млн долларов меньше чем неделей ранее, когда объем продажи из резервов составлял 721,15 млрд долл.

При этом регулятор купил 0,68 млн долларов, а неделей ранее - 0,5 млн.

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2 октября Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения к довоенному режиму работы валютного рынка.

Соответственно, НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

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Всего с начала года Нацбанк продал уже 24,809 млрд долларов, а купил - 213,06 млн долларов.

Экономическая правда.