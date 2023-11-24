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Украина получит грант на 50 миллионов евро от Германии на кредиты для бизнеса

Пятница, 24 ноября 2023, 20:45 - Алексей Павлыш
 
фото: правительственный портал

Кабмин на заседании 24 ноября принял решение, которое позволит привлечь грант от Германии на сумму почти 2 млрд грн (50 млн евро) для поддержки экономики.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Эти средства помогают правительству продолжать финансировать одну из наиболее успешных программ поддержки бизнеса - программу льготного кредитования "5-7-9", - рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что на этой неделе ЕС предоставил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро. Также в госбюджет поступило 400 млн долларов от Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.

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Эти средства, по его словам, государство направляет на социальные выплаты, пенсии, зарплаты врачам и учителям, на критические потребности.

Экономическая правда

Германия Кабмин Шмыгаль финансы
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Экономическая правда
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