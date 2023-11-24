Россия хочет конкурировать с Западом в сфере ИИ 

Россия готовит собственную стратегию развития искусственного интеллекта, чтобы не позволить Западу развивать монополию в этой сфере.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на конференции по ИИ в Москве вместе с главой Сбербанка Германом Грефом, Путин заявил, что запретить ИИ невозможно, несмотря на иногда тревожные этические и социальные последствия новых технологий.

Кроме того, он добавил, что нельзя позволить Западу развивать монополию в сфере ИИ. Поэтому в РФ вскоре будет утверждена гораздо более амбициозная российская стратегия развития ИИ.

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Сейчас Китай и США лидируют в разработке ИИ, который, по мнению многих исследователей и мировых лидеров, трансформирует мир и произведет революцию в обществе, подобно внедрению компьютеров в XX веке.

Российский диктатор предупредил, что некоторые западные поисковые системы и генеративные модели игнорируют или даже отменяют русский язык и культуру. Такие западные алгоритмы, по его словам, по сути считают, что России не существует.

"Конечно, монополия и доминирование таких систем, таких чужеродных систем является неприемлемой и опасной", - сказал он.

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По его словам, новая стратегия внесет значительные изменения, включая "расширение фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного ИИ и больших языковых моделей.

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Экономическая правда.