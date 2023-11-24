USAID поможет "Укрзализныце" построить евроколею до Львова

фото: уз

Агентство США по международному развитию (USAID) поможет "Укрзализныце" модернизировать участок от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова (Скнилов). Также агентство будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в систему TEN-T.

Соответствующий меморандум стороны подписали 24 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба УЗ.

"Одна из важных задач для увеличения экспортной способности - модернизация и замена путей, в случае необходимости - построение новых. Подписание Меморандума с USAID будет иметь ощутимое влияние на восстановление украинской экономики и способствовать евроинтеграционным процессам в целом.

Также важно, что эта колея будет использоваться не только для грузовых, но и для пассажирских перевозок в направлении стран ЕС", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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От УЗ документ о намерениях подписали председатель правления Евгений Лященко и член правления общества Вячеслав Еремин. От USAID - исполняющий обязанности директора Миссии в Украине Энн Хоппер.

"Сегодняшний меморандум способствует устойчивому и устойчивому развитию украинской экономики.

Благодаря инвестициям в украинскую железнодорожную систему мы расширяем мощности транспортировки грузов в Украину и из Украины на мировые рынки, а также интегрируем Укрзализныцю в Трансъевропейскую транспортную сеть Европейского Союза", - отметила исполняющий обязанности директора Миссии в Украине Энн Хоппер.

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В частности, на участке от Мостиской до Львова планируют построить евроколею шириной 1435 мм.

"На пути Украины в ЕС продолжаем реализацию инфраструктурных евроинтеграционных проектов. Вместе с развитием сухопутных переходов работаем над продолжением пути 1435 мм вглубь страны. Один из самых перспективных участков - это Мостиска - Львов. Он может служить для развития грузовых и пассажирских перевозок в направлении стран ЕС.

Также должны расширять свое присутствие в железнодорожной системе TEN-T для создания альтернативных путей экспорта украинского продовольствия. Спасибо USAID за партнерство и поддержку в этом вопросе", - добавил глава правления УЗ Евгений Лященко.

С начала широкомасштабного вторжения в 2022 году USAID предоставило правительству Украины помощь стоимостью более 21,7 млрд долларов, что делает его одним из крупнейших двусторонних доноров Украины. Эти средства обеспечивают реализацию мероприятий в поддержку развития экономики, демократии и управления, программ в сфере здравоохранения, а также оказание гуманитарной помощи, добавили в компании.

Ранее агентство США по международному развитию передало Укрзализныце 105 дизель-генераторов. Также УЗ и DAI Global LLC подписали меморандум о реализации проекта международной технической помощи "Экономическая поддержка Украины", финансируемого USAID.

Экономическая правда