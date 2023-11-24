"ЭП" ищет редактора отдела новостей на выходные

Это объявление для умных и энергичных людей, которые привыкли много и хорошо работать. Для тех, кто хочет обучаться, быть полезным, разбирается в экономике и хочет раскладывать на молекулы сложные процессы. Если не умеет, мы научим.

Требования к кандидату:

Отличное знание украинского языка. Желательно владение английским языком.

Хорошая память и эрудиция.

Умение писать и редактировать тексты.

Умение быстро и легко излагать свои мысли.

Грамотность и грамотность.

Претенденты должны ориентироваться в экономических и политических событиях страны.

Обязанности:

Умение или желание писать новости, информационно-аналитические заметки (экономика).

Мониторинг всех возможных ресурсов, где могут быть новости для терпеливых читателей ЭП.

Обработка новости из различных источников.

Работа с 9 до 18 на выходных (сбт-вск).

Условия:

Реклама:

Корпоративное обучение.

Дружный коллектив.

Много новых знакомств.

Комфортный офис

Достойная зарплата

Резюме и тексты присылать на e-mail: dmytro.dienkov@pravda.ua, ekateryna.lotohova@pravda.ua. Указывайте в теме письма "Резюме. Редактор ленты новостей".