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"ЭП" ищет редактора отдела новостей на выходные

Пятница, 24 ноября 2023, 19:23 - Экономическая правда
 

Это объявление для умных и энергичных людей, которые привыкли много и хорошо работать. Для тех, кто хочет обучаться, быть полезным, разбирается в экономике и хочет раскладывать на молекулы сложные процессы. Если не умеет, мы научим.

Требования к кандидату:

  • Отличное знание украинского языка. Желательно владение английским языком.
  • Хорошая память и эрудиция.
  • Умение писать и редактировать тексты.
  • Умение быстро и легко излагать свои мысли.
  • Грамотность и грамотность.
  • Претенденты должны ориентироваться в экономических и политических событиях страны.

Обязанности:

  • Умение или желание писать новости, информационно-аналитические заметки (экономика).
  • Мониторинг всех возможных ресурсов, где могут быть новости для терпеливых читателей ЭП.
  • Обработка новости из различных источников.
  • Работа с 9 до 18 на выходных (сбт-вск).

Условия:

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  • Корпоративное обучение.
  • Дружный коллектив.
  • Много новых знакомств.
  • Комфортный офис
  • Достойная зарплата

Резюме и тексты присылать на e-mail: dmytro.dienkov@pravda.ua, ekateryna.lotohova@pravda.ua. Указывайте в теме письма "Резюме. Редактор ленты новостей".

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Экономическая правда
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