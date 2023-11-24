"ЭП" ищет редактора отдела новостей на выходные
Пятница, 24 ноября 2023, 19:23 -
Это объявление для умных и энергичных людей, которые привыкли много и хорошо работать. Для тех, кто хочет обучаться, быть полезным, разбирается в экономике и хочет раскладывать на молекулы сложные процессы. Если не умеет, мы научим.
Требования к кандидату:
- Отличное знание украинского языка. Желательно владение английским языком.
- Хорошая память и эрудиция.
- Умение писать и редактировать тексты.
- Умение быстро и легко излагать свои мысли.
- Грамотность и грамотность.
- Претенденты должны ориентироваться в экономических и политических событиях страны.
Обязанности:
- Умение или желание писать новости, информационно-аналитические заметки (экономика).
- Мониторинг всех возможных ресурсов, где могут быть новости для терпеливых читателей ЭП.
- Обработка новости из различных источников.
- Работа с 9 до 18 на выходных (сбт-вск).
Условия:
Реклама:
- Корпоративное обучение.
- Дружный коллектив.
- Много новых знакомств.
- Комфортный офис
- Достойная зарплата
Резюме и тексты присылать на e-mail: dmytro.dienkov@pravda.ua, ekateryna.lotohova@pravda.ua. Указывайте в теме письма "Резюме. Редактор ленты новостей".
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