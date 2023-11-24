Индия предупредила Facebook и YouTube о необходимости соблюдения правил для предотвращения дипфейков

reuters

Правительство Индии в пятницу предупредило социальные сети, включая Facebook и YouTube, чтобы они неоднократно напоминали пользователям о том, что местные законы запрещают им размещать дипфейки и контент, который распространяет непристойную или дезинформацию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 источника.

Такое предупреждение разместили на фоне растущего беспокойства по поводу дипфейков - реалистичных, но сфабрикованных видео, созданных алгоритмами искусственного интеллекта.

По словам индийских чиновников, компании должны повышать осведомленность о правилах, напоминая пользователям при каждом входе в систему, что они не могут публиковать такой контент, или отправляя напоминания.

Реклама:

В противном случае правительство издаст указания, которые заставят соцсети это сделать, сообщили два источника, которые говорили на условиях анонимности.

Министерство информационных технологий Индии заявило в заявлении для прессы, что все платформы согласились согласовать свои рекомендации по контенту с правительственными правилами.

Компания Google, принадлежащая Alphabet, которая также владеет YouTube, заявила, что стремится к ответственному развитию искусственного интеллекта и имеет надежную политику и системы для выявления и удаления вредоносного контента во всех своих продуктах и платформах.

Реклама:

Экономическая правда