Продажи китайских автомобилей в России достигли пика – Reuters

reuters

Продажи китайских автомобилей в России, похоже, достигли пика, поскольку внутреннее производство восстанавливается после ухода западных автопроизводителей, но недавний рост на рынке может остановиться, поскольку высокие затраты на импорт и процентные ставки начинают "кусаться".

Об этом пишет Reuters.

Агентство пишет о первых признаках того, что российский автомобильный рынок и роль Китая на нем стабилизировались после почти двух лет потрясений, вызванных санкциями, наложенными на РФ, и внезапным уходом западных компаний после вторжения РФ в Украину.

Но сектор, который в 2022 году испытал падение продаж почти на 60%, а производство упало до постсоветского минимума, все еще далек от уровней, предшествовавших вторжению. Продажи и производство в 2023 году будут одними из самых низких за последние 10 лет, добавляет издание.

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До вторжения в феврале 2022 года китайские автомобили составляли менее 10% российского рынка. В августе этого года доля продаж китайских брендов достигла пика - почти 56%, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат" и его партнера - консалтинговой компании PPK.

Сейчас этот процент выровнялся, и китайские бренды продают около 60 тыс. единиц ежемесячно, начиная с августа, что соответствует доле 53% в сентябре. Продажи включают импортные автомобили и автомобили, произведенные в России.

Китайские автопроизводители, такие как Haval, Chery и Geely, зарабатывают на уходе западных игроков, которые доминировали на рынке до вторжения в Украину, демонстрируя растущую зависимость РФ от Пекина и усиление экономических связей с Китаем, поскольку Запад избегает России из-за войны.

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По данным китайской таможни, Россия поднялась с 11-го места и стала крупнейшим экспортным рынком Китая для автомобилей, достигнув в январе-октябре 9,4 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года экспорт автомобилей в Россию составил 1,1 млрд долл.

В целом, ежемесячные продажи автомобилей в России сейчас более чем вдвое превышают показатели прошлого года, согласно данным "Автостата". А отдельные данные Росстата свидетельствуют, что производство автомобилей в сентябре было почти втрое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подчеркивает частичное восстановление сектора.

Экономическая правда