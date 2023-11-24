Банки ОАЭ усилили контроль за российскими компаниями на фоне давления со стороны США

getty images

Российские фирмы, которые базируются в ОАЭ, попадают под усиленный контроль со стороны местных банков, поскольку ОАЭ сталкиваются с усилением давления со стороны США в борьбе с уклонением от санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса среди владельцев бизнеса и консультантов.

"В первый год после того, как президент РФ Владимир Путин отдал приказ о введении войск в Украину, в ОАЭ хлынул поток российских денег, а фирмы нашли банковскую систему, в которой было легко и быстро ориентироваться.

Этот процесс постепенно усложняется, а отказы становятся все более распространенными, поскольку ОАЭ демонстрируют меньший аппетит к риску, связанному с санкциями, и пытаются выйти из так называемого серого списка", - пишет агентство со ссылкой на сотрудников.

Реклама:

По словам издания, контроль за финансовыми операциями, будь то денежный перевод в Россию или в третьи страны, стал жестче.

Так, некоторые банки требуют больше документов, а иногда и вовсе блокируют средства, ставя под сомнение их происхождение или запрашивают обоснование для перевода. Продолжительность проверок увеличилась, и все чаще россиянам приходится сталкиваться с отказами, добавляет Bloomberg.

Источники отмечают, что новый подход распространяется на всех клиентов независимо от гражданства, но особенно на россиян в связи с беспрецедентными санкциями против РФ.

Реклама:

Так, борьба ОАЭ с незаконной деятельностью на рынке драгоценных металлов и меры США против ведущих российских золотодобытчиков России привели к переносу торговли золотом из Дубая в Гонконг.

Еще одна крупная горнодобывающая компания из России, акционеры которой попали под санкции, уже несколько месяцев не может открыть банковский счет.

А у "Газпромбанка" корреспондентский счет закрыли в дубайском банке Mashreq, хотя остаются счета в двух других банках ОАЭ, рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

ОАЭ все еще привлекает большинство российских крупных компаний, которые избежали санкций, подчеркивает Bloomberg. Однако некоторые средние предприятия склоняются к "переезду" в соседние страны Персидского залива - например, в Оман или Бахрейн, которые пока не испытывают давления со стороны США.

Экономическая правда