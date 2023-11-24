Nvidia отложила выпуск адаптированных под экспортные ограничения ИИ-чипов для Китая

reuters

Американский производитель полупроводников Nvidia предупредил клиентов в Китае, что откладывает запуск процессора H20, предназначенного для ускоренного обучения искусственного интеллекта, до первого квартала 2024 года

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два ознакомленных источника.

По словам источников, отложенный чип - H20 - самый мощный из трех ориентированных на Китай чипов, которые Nvidia разработала для соблюдения новых экспортных ограничений США, и это может осложнить ее усилия по сохранению доли рынка в Китае в борьбе с местными конкурентами, такими как Huawei.

Ранее ожидалось, что американский гигант по производству микросхем запустит новые продукты уже 16 ноября этого года.

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Однако, по словам источников, запуск H20 был перенесен на первый квартал следующего года, а один из собеседников сообщил, что это может произойти в феврале или марте.

Оба источника говорили на условиях анонимности. В Nvidia отказались от комментариев.

Собеседники Reuters сообщили, что выпуск H20 задерживается из-за проблем, с которыми столкнулись производители серверов во время его интеграции.

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Они отметили, что новый чип разработан в соответствии с экспортными ограничениями США, введенными в сентябре 2022 года, и является самым мощным из трех процессоров, ориентированных на Китай, - L20 и L2.

В августе 2022 года власти США запретили Nvidia экспортировать в Россию и Китай два типа процессоров, предназначенных для ускорения задач машинного обучения. Новое лицензионное требование касалось всех продуктов Nvidia, содержащих интегральные схемы A100 и H100.

В ноябре 2022 года Nvidia представила ИИ-чипы A800 и H800, предназначенные для Китая и адаптированные под экспортные ограничения. Но и на их экспорт ввели запрет.

В результате компания разработала три новых процессора для китайского рынка - H20, L20 и L2. SemiAnalysis проанализировал спецификации этих чипов и пришел к выводу, что они обладают большинством новейших функций Nvidia для работы с ИИ, но их показатели вычислительной мощности сокращены для соответствия новым правилам США.

Экспортные ограничения дают возможность конкурентам Nvidia увеличить свою долю на рынке Китая, подчеркивает Reuters. Китайский интернет-гигант Baidu разместил крупный заказ на ИИ-чипы производства Huawei, рассказали в ноябре источники агентства.

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Экономическая правда