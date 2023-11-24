Гейтс прогнозирует переход на 3-дневную рабочую неделю благодаря ИИ

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Сооснователь Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

Об этом он сказал во время подкаста What Now, пишет Business Insider.

По словам Гейтса, ИИ-технологии не заменят людей, но могут сделать возможным 3-дневную рабочую неделю.

Когда его спросили об угрозе ИИ для рабочих мест, Гейтс ответил, что однажды может наступить время, когда людям "не придется так много работать".

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"Если вы в конце концов получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, пожалуй, будет хорошо", - сказал миллиардер.

По его словам, в будущем, возможно, "машины смогут производить всю еду и прочее", а людям не придется работать более пяти дней в неделю, чтобы заработать прожиточный минимум.

"Я не думаю, что влияние ИИ будет таким же значительным, как промышленная революция, но оно, безусловно, будет столь же значительным, как и появление персонального компьютера. Текстовые редакторы не покончили с офисной работой, но они изменили ее навсегда", - добавил он.

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Гейтс - не единственный топ-бизнесмен, который прогнозирует сокращение рабочей недели. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон ранее сказал, что следующее поколение работников будет иметь только 3,5-дневную рабочую неделю благодаря искусственному интеллекту.

Экономическая правда