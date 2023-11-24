Cisco поставила "Укрэнерго" оборудование для препятствования кибератакам на миллион долларов

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Американская транснациональная корпорация –технологический гигант Cisco при поддержке Пентагона поставил НЭК "Укрэнерго" спецоборудование для противостояния кибератакам.

Об этом представитель Cisco сообщил изданию The Register, передает Милитарный.

Оборудование должно справиться с российскими помехами, влияющими на системы GPS. Они направлены на нарушение работы систем наведения ракет и мешают видимости операторов электросетей Украины.

Издание объясняет, что операторы полагаются на системы GPS, чтобы управлять потоком электроэнергии в стране. Нарушение в работе может привести к тому, что специалисты не смогут отследить место обрыва линии.

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"Наша команда поставила своей целью разработать решение с использованием нашей собственной технологии", – сказали в Ciscо.

Cisco направила Укрэнерго модифицированные версии своих сетевых коммутаторов после стресс-тестов в лаборатории в США.

По данным CNN, стоимость создания и поставки оборудования оценивается примерно в 1 млн долл, но Cisco отправила его бесплатно.

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Пентагон организовал рейсы для доставки груза в Украину, Министерство энергетики занималось логистикой, а Министерство торговли организовало встречи между американскими техническими экспертами и Укрэнерго.