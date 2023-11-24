Запорожская область может остаться без воды: имущество облводоканала арестовали из-за долгов – Ассоциация

КП "Облводоканал" Запорожского областного совета оказался в кризисной ситуации. ООО "Запорожьеэлектроснабжение" в течение 2022 и 2023 годов пытается взыскать с КП "Облводоканал" ЗОР средства за якобы потребленную предприятием электроэнергию на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Ассоциация водоканалов Украины "Укрводоканалекология".

"С марта 2022 года 6 из 8 структурных подразделений КП Облводоканал находятся под оккупацией. Работники предприятия были эвакуированы, и все они находятся на подконтрольных территориях. Но поставщик продолжил выставлять счета за электроэнергию, фактически потребляемую оккупантами, вплоть до июня 2023 года", – говорится в сообщении Ассоциации.

ООО "Запорожьеэлектроснабжение" обратилось в суд с иском о взыскании средств за потребленную Облводоканалом электрическую энергию на оккупированных территориях. Суд принял решение в пользу истца.

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Исполнительная служба сразу приняла следующие меры: с октября 2023 года все движимое и недвижимое имущество КП "Облводоканал" ЗОР находится под арестом в пределах суммы, превышающей 14 миллионов гривен, пишет Ассоциация.

Там уточнили, что 23 ноября сотрудники полиции вместе с представителями исполнительной службы прибыли в структурное подразделение предприятия в городе Вольнянск, где арестовали движимое имущество, в том числе автоцистерны для подвоза воды, автомобили для ликвидации аварий.

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"А в поселке Малокатериновка во время устранения работниками предприятия аварийной ситуации на водоводе, спецавто вместе со всем оборудованием, а также экскаватор, была конфискована без возможности завершить ремонтные работы, что привело к полному прекращению водоснабжения в двух населенных пунктах", – подчеркнули в Ассоциации водоканалов Украины.

Предприятие осталось без спецтехники и оборудования для аварийных работ. Так что "в случае возникновения других аварийных ситуаций Облводоканала останется только отключить водоснабжение". Это может привести к гуманитарной и экологической катастрофе в Запорожской области, считает Ассоциация.

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Напомним:

Еще в июле Экономическая правда писала, что осенью водоканалы могут прекратить снабжение воды населением. Проблема в том, что власти второй год подряд отказываются пересматривать тарифы на воду для водоканалов. Поэтому предприятия отрасли формируют убытки перед поставщиками электроэнергии.

Больше читайте в материале: "Еще два-три месяца протянем". Почему в водоканалах бьют тревогу из-за тарифов и кто виноват в ржавой воде из-под крана

Экономическая правда