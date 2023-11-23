Аграрии бьют тревогу: дополнительные правила могут привести к остановке экспорта зерна

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Украинская зерновая ассоциация обратилась к депутатам ВРУ и правительству не внедрять дополнительные правила и механизмы для экспорта зерновых, утверждая, что они могут привести к полной остановке экспорта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

В ассоциации уверяют, что принятие законопроектов 10168-2 и 10169-2 без консультаций и привлечения бизнес-ассоциаций приведет к введению невыполнимых и неприменимых правил и, соответственно, параличу на рынке зерна и полной остановке экспорта.

Отмечается, что новые правила могут привести к тому, что экспортеры могут оказаться в ситуации, когда они не могут ни поставить товар, ни получить оплаты за него, чтобы зарегистрировать налоговую накладную.

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"Еще одна новелла принятых законопроектов - перенос проверки налогового кредита на момент физической отправки зерна на экспорт. Это позволит налоговым органам проводить такую проверку определенное время или даже затягивать ее. В таком случае, экспортер будет вынужден платить за простой судов в порту - убытки составят минимум 1,5-2 долл на тонне и могут достичь 50 тыс долл и более в сутки. Никто из экспортеров не будет еще больше идти на риск в таких условиях", – говорится в сообщении.

Также в УЗА сообщают, что установление минимальных цен, по которым экспортеры могут отправлять зерно на экспорт, вообще является невыполнимым, поскольку закладывает механизм постоянного роста минимальной цены экспорта и в один прекрасный момент - минимальная цена экспорта из Украины установленная таким механизмом будет превышать реальные цены на мировом рынке.

УЗА считает, что недавнее введение Кабмином (постановления №1132 и №1133) новых правил экспорта агропродукции, которые только начинают работать, должны быть протестированы на предмет эффективности и не создавать препятствий для критически важного для государства экспорта зерна из Украины. Участники рынка надеются, что новые правила экспорта облегчат работу экспортерам, которые работают прозрачно и полностью выполняют требования законодательства по возврату валютной выручки от экспорта в страну.

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"УЗА призывает депутатов и правительство не внедрять дополнительно заранее неприменимых и нереальных правил и механизмов для экспорта зерновых, поскольку это приведет к полной остановке экспорта, а соответственно и поступления валютной выручки. Более того, это приведет к огромным убыткам украинских аграриев и их банкротству", - подчеркивают в ассоциации.

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Напомним:

Верховная Рада на заседании 21 ноября поддержала в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169 по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров, а именно зерна и масел.

Кабинет министров принял новый порядок экспорта агропродукции, по которому экспортировать ее смогут только экспортеры, включенные в Государственный аграрный реестр, или компании, получившие лицензию на такой экспорт.