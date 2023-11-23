Spotify с 2024 года будет платить только за песни, которые набрали более 1000 прослушиваний

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Стриминговый сервис Spotify, в соответствии с новой политикой выплат роялти, с 2024 года будет платить артистам только за те песня, которые достигли 1 тыс прослушиваний за предыдущие 12 месяцев.

Об этом говорится в блоге компании.

В компании отмечают, что новая политика выплат роялти имеет целью привлечь дополнительный 1 млрд долл для новых и профессиональных артистов.

На сегодня на стриминговом сервисе есть более 100 млн треков, из который десятки миллионов были прослушаны менее 1000 раз в течение последнего года и в среднем генерировали 0,03 доллара в месяц.

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В Spotify добавляют, что 99,5% всех стримов - это треки, которые имеют не менее 1000 потоков в год, и каждый из этих треков будет зарабатывать больше по этой политике.

"Мы также считаем, что эта политика устранит одну стратегию, которая используется для попыток обмануть систему или скрыть искусственную потоковую передачу, поскольку загрузчики больше не смогут генерировать копейки с чрезвычайно большого объема треков", - объясняют в компании.

Еще одной причиной является то, что лейблы и агрегаторы требуют минимальную сумму для снятия средств (обычно от 2-х до 50 долларов за вывод), а банки взимают плату за транзакцию (обычно от 1-го до 20 долларов за вывод), эти средства часто не доходят до загрузчиков.

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Напомним:

Стриминговый сервис расширил свое партнерство с Google Cloud - будет использовать большие языковые модели (LLM), которые будут помогать подбирать индивидуальные рекомендации на основе того, какие пользователь слушает подкасты и аудиокниги.