Госэнергонадзор проверяет ТЭС из-за внепланового аварийного ремонта – Минэнерго

фото: минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора провести оперативную проверку состояния энергоблоков тепловой генерации, которые в среду срочно и внепланово были выведены в аварийный ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В министерстве напомнили, что в среду в аварийный ремонт сразу вышли 7 энергоблоков тепловой генерации (шесть блоков - в управлении компании "ДТЭК Энерго" и один - компании "Центрэнерго").

"Из-за этого в пиковые вечерние часы потребления в энергосистеме возник временный незначительный (менее 1 процента от суточного объема потребления) дефицит электроэнергии.

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Он был покрыт за счет импортной электрической энергии (предоставление аварийной помощи смежными операторами Польши, Румынии и Словакии), использование которой не свидетельствует о критической ситуации в энергосистеме", - пояснили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что 4 энергоблока ТЭС были подключены к энергосистеме еще в среду вечером - таким образом, было добавлено более 700 МВт мощности.

Никаких ограничений потребителей в электроэнергии, и, соответственно, отключений не предусматривалось и не планируется, подчеркнули в министерстве.

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"Причины выхода блоков в ремонт, и соответственно целесообразность, должны выяснить специалисты Госэнергонадзора во время проверки. О результатах будет сообщено позже", - говорится также в сообщении.

Экономическая правда