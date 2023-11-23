ФГИУ провел более полтысячи аукционов после отнесения приватизации

Фонд государственного имущества после возобновления приватизации в сентябре 2022 года уже провел в системе "Прозорро.Продажи" более 500 успешных приватизационных аукционов на 3,96 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"По состоянию на 23 ноября ФГИУ организовал 508 успешных торгов (включая торги, где ожидается оплата, подписание договора и т.д.). Общая победная цена активов составила 3,96 млрд грн, что примерно в 2,7 раз превышает стартовую", - говорится в сообщении.

В среднем на аукционы поступало 4,5 предложения, а всего за возможность начать собственное дело или расширить уже существующее соревновались 1635 потенциальных инвесторов.

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Среди самых дорогих лотов отель "Эрмитаж" в Киеве - 311 млн грн, "Волыньторф" - 212 млн грн, "Ривнеторф" - 205 млн грн, порт "Усть-Дунайск" - 201 млн грн.

Напомним:

До конца 2023 года ФГИУ выставит на приватизацию еще почти 200 государственных предприятий и других объектов.

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